"المصرى الديمقراطى" بالقليوبية يدين اعتقال رئيس الجالية المصرية بغزة

أصدر الحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية، بيانا أدان فيه اقتحام شرطة حركة حماس المركز الثقافى المصرى، واعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية.

جاء فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه يدين الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالقليوبية، ما حدث اليوم بفلسطين باقتحام المركز الثقافى المصرى، صباح اليوم واعتقال عدد من المصريين العاملين فى المركز ومصادرة أجهزة الحاسب.

وأكد الحزب فى بيانه أن حركة حماس منظمة إرهابية وهى شعبة من جماعة الإخوان، تأتمر بأمر مرشد إرهابى فليست مفاجأة قيامهم بهذا الفعل الإجرامى وأن رؤيتنا كانت واضحة وهى أن الإخوان تنظيم إرهابى دولى.

ويؤكد على أن إيماننا بالقضية الفلسطينية، وإن كانت حماس تعتبر نفسها ضمن المقاومة الفلسطينية، فكان أجدى لهم أن يقاوموا الاحتلال بدلا من أن يعتدوا على منشآت دولة من أكبر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

ويؤكد الحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية على عدم اعترافهم بما يسمى بحركة حماس ولا يعترفون إلا بالسلطة الفلسطينية المتواجدة فى رام الله، التى تعبر عن حقيقة القضية الفلسطينية، وأن قضية فلسطين أكبر بكثير من أن يعبر عنها إرهابيون تحت مسمى حماس.

وطالب الحزب السلطة الفلسطينية، فى رام الله بحماية المنشآت التابعة لمصر فى فلسطين، من أى جماعة إرهابية سواء حماس أو غيرها واتخاذ موقف حاسم من الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت تجاه هؤلاء الإرهابيين الخارجين عن القانون.