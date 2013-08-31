طبيب: إذا وجدت هذه الأعراض اذهب لتحليل السكر فورا

تعتبر الإصابة بمرض السكر من أشهر الأمراض، وقديما كانت تعتبر الإصابة بهذا المرض قاتلا إلا أن الإصابة به الآن يعتبر مرضا عاديا، ويمكن التعايش معه طبيعيا إذا راعى المريض الوسائل الآمنة لحمايته، لكن كيف يكتشف المرء إصابته بمرض السكر.

قال الدكتور عادل رياض أخصائى أمراض الباطنية والكلى، إن التعرف على إصابة بمرض السكر لها عدد من الأعراض المنتشرة والمعروفة، ومنها كثرة الذهاب إلى الحمام للتبول، وعدم القدرة على التحكم بالمثانة والعطش، والرغبة فى تناول مشروبات كثيرة وفتح الشهية على تناول الطعام.

وأضاف عندما يتم اكتشاف مرض السكر مبكرا، يكون من السهل التحكم بها من خلال اتباع نظام غذائى متوازن وتنظيم الوجبات، ووضع خطة لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى تعديل الوزن وفقدان الوزن إذا كان المريض ممتلئ فهذا يجنبنا الكثير من مضاعفات السكر، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وأحيانا يصاب بالعمى بسبب الأضرار التى قد يسببها السكر للأوعية الدموية فى شبكية العين.

وأكد عادل أنه يجب على الشخص عند رؤية هذه الأعراض لابد من التوجه إلى أقرب أخصائى لإجراء فحوصات للكشف عن الإصابة بمرض السكر، وأشهر تلك الإجراءات إجراء تحليل للكشف عن نسبة الجلوكوز بالدم، ويشترط فى الشخص الذى يقوم بالتحليل أن يكون صائما ما لا يقل عن 8 ساعات.

ونصح بأنه يجب إجراء تلك الفحوصات بصورة دورية، خاصة إذا كان هناك حالات تاريخية بالعائلة أو إصابة بأحد الوالدين، ولأن مرض السكر غالبا ما يصاب به من يتخطى الخمسين، لذلك بدءا من الأربعينيات يجب أن يتم إجراءات التحليلات والفحوصات الدورية كل عامين.

كما أشار إلى أن مرض السكر ينقسم إلى نوعين الأول يعانى من تحمض الدم الكيتونى، نتيجة عدم انتظام التمثيل الغذائى بالجسم، ويؤدى إلى إحساس بوجود رائحة الأسيتون فى نفس المريض، والنوع الثانى يكون أصعب فيحتاج المريض فيه إلى تناول أدوية معينة بطريقة منتظمة.