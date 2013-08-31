ما النصائح الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالسرطان؟

يقدم الدكتور محمد عبد المعطى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، بعض النصائح الخاصة، لتجنب الإصابة بالسرطان من ضمنها الإقلاع عن التدخين فورا، والامتناع عن تناول الخمور، وتجنب السمنة أو زيادة الوزن، لأنها يمكن أن تسبب سرطان الثدى والرحم والقولون.

كما تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام الكريمات التى تمتص الأشعة البنفسجية لدى التعرض للشمس، وتجنب الإصابة بالبلهارسيا لتفادى الإصابة بسرطان المثانة.

ومنع الإصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى (بى وسى)، لقدرتهما على إمكانية الإصابة بسرطان الكبد.

مع اتباع طرق الأمن الصحى (مثل ارتداء القفازات و الملابس الواقية) فى أماكن العمل التى تستخدم الكيماويات الضارة كالأسبستوس وبعض الأصباغ ومركبات الزرنيخ والكروم والنيكل والقطران والإشعاع، والإقلال من استهلاك الدهون والزبد فى الطعام مع استبدال اللحوم الحمراء بالدجاج والسمك.

وأشار إلى ضرورة الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والأغذية التى تحتوى على الألياف فهى تحمى الجسم من الإصابة بالسرطان والاهتمام بمزاولة الرياضة.

والإسراع لاستشارة الطبيب لدى اكتشاف أى تغيرات صحية تستمر أكثر من أسبوعين مع الكشف المبكر للأورام باستخدام المسحة المهبلية للسيدات مرة كل 3 أعوام، والكشف الذاتى للثدى مرة كل شهر.