شهود عيان: الجيش السورى يتحصن فى مواقع مدنية بدمشق

ذكر شهود عيان، أن قوات النظام السورى نقلت عتاداً عسكرياً ومسلحين من أفرادها إلى عدد من المبانى المدنية فى العاصمة السورية دمشق.

وقال شهود وبعض الأهالى، إن أعدادا كبيرة من أفراد قوات النظام السورى المسلحين بعتادهم الكامل شوهدوا فى السكن الجامعى التابع لجامعة دمشق فى حى "المزة".

وأضاف شهود أن مسجد "الأكرم" فى منطقة المزة أيضا تحول إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بعد أن تم تحويله إلى مقر لأفراد من قوات النظام السورى.

كما تحصنت قوات النظام السورى فى عدد من المدارس والمبانى التابعة لجامعة دمشق فى مناطق مختلفة من العاصمة السورية وفق الأهالى وعدد من النشطاء الميدانيين.