أهالى قرية متبول بكفر الشيخ يشيعون جثمان شهيد العريش

شيع الآلاف من أهالى قرية متبول مركز بكفر الشيخ اليوم، السبت، جثمان الشهيد محمد عبد الحميد فؤاد بسيونى أمين شرطة "شهرته حمادة" 30 سنة والذى لقى حتفه على يد إرهابيين بالعريش أمس الجمعة، بقنصه برصاصة فى رأسه من سلاح نارى كاتم للصوت، وذلك أثناء عودته لمنزله من مديرية أمن شمال سيناء.

وأكد السعيد السيد الغنام أمين شرطة وزميل الشهيد، أن محمد تم قنصه برصاصة فى الرأس من سلاح نارى كاتم الصوت عقب خروجه من مديرية أمن العريش وكان بمفرده.

يشار إلى أن كفر الشيخ استشهد من رجالها اثنان، الأول برفح وهو السيد محمد أبو طالب من بين الـ25 مجندًا، والثانى محمد عبد الحميد بسيونى أمين الشرطة.