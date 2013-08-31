مباحث السلوم تقبض على هارب من السجن المؤبد قبل هروبه إلى ليبيا

أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن الملازم أول سمير عامر معاون مباحث قسم السلوم والقوة المرافقة له أثناء تواجدهم بخدمة نقطة التفتيش الأمني بمدخل مدينة السلوم من ضبط محمد فتحي بدوي مواليد 1979 / 1/ 25 ومقيم الناصرية – سمنود بمحافظة الغربية والهارب من سجن وادي النطرون عقب ثورة 25 يناير والمحكوم عليه في القضية رقم 20646 لسنة 2008 جنايات سمنود ” قتل ” بالسجن المؤبد 25 سنة والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا متنوعة سلاح وسرقة وغيرها .

حيث تم إلقاء القبض عليه وهو في طريقة لتسلل الحدود المصرية الليبية من أجل الهرب إلى ليبيا عقب تضييق قوات الأمن المصرية الخناق على الهاربين من السجون ومرتكبي الجرائم بالمحافظات المختلفة .

تم التحفظ عليه وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم المضبوط .