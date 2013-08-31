إصابة 15 مدني و4 بالشرطة في أحداث أمس بالمنصورة

المنصورة ــ محمد طاهر منذ 1 ساعة 36 دقيقة

أكد الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إجمالي عدد المصابين بلغت " 19 " حالة جاءت حصيلة يوم أمس الأول من الإصابات تنوعت مابين اختناقات بسبب إطلاق قنابل الغاز

وإصابات بجروح قطعية وأخري سطحية بالشوم وبأسلحة بيضاء والخرطوش والنارية وجميعها مستقره عدا حالتين إحداهما يدعي شريف فتوح القماش 40 سنة مندوب مبيعات ومقيم بحي البساتين بالمنصورة مصاب اشتباه طلق ناري بالرأس من الجهة اليمني تم تحويله إلي مستشفي العام الدولي لإجراء جراحة عاجلة .

> أما الحالة الثانية لشخص يدعي إسماعيل مصطفي عطا 35 سنة عامل ومقيم ببندر طلخا مصاب بجروح قطعية بالرأس ومناطق متعددة بأنحاء الجسد وجرح طعني بالبطن أعلي الكبد وتم تحويله لمستشفي المنصورة الدولي لعمل أشعة مقطعية وتلقي العلاج اللازم ..

> إضافة إلي قائمة المصابين والتي ضمت كلا من " عبد الله محمد رزق (عامل ) ومقيم شارع الجلاء، ومصطفى محمد شفيق موظف ومقيم بشارع الثانوية ، وأحمد محمد عبد المنعم ( طالب ) ومقيم بشارع قناة السويس، ومحمد عصام أنور ( مهندس ) ومقيم بشارع جيهان، عبد الله محمود الشوربجى مدرس ومقيم بناحية أويش الحجر، وزين العابدين جمعه توفيق ( عامل ) ومقيم بناحية المنيل - مركز طلخا ، وخالد الحسيني عبد الخالق ( عامل ) ومقيم بمساكن العبور بالمنصورة " وجميعهم مصابين بجروح قطعية بالرأس ، وإصابة عادل عبد الغني عابدين 47 سنة ( مدرس ) ومقيم بناحية قرية دماص بمركز ميت غمر’’ بتشنجات هستيرية ’’، وأحمد سامي إسماعيل ( عامل ) ومقيم بندر نبروة ومصاب بجرح قطعي بظهر اليد اليسري ، وإبراهيم محمد فوزي (طالب ) ومقيم بشارع السيد سليم مصاب برش خرطوش بالفخذين والظهر، وكريم عبد الغني السيد (عامل ) مقيم شارع الثانوية برش خرطوش بالظهر والساعد الأيمن، وفتحي محمد عبد الرازق مدرس ومقيم بندر دكرنس، وعبد السلام محمد صابر، موظف بالأحوال المدنية بالمنصورة، ومقيم شارع عبد السلام عارف، وفاضل محمد علي ( طبيب ) ومقيم شارع الأديب بالمنصورة مصابين بجروح قطعية بالرأس ، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام القديم لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مستقرة ..

> كما جاءت قائمة مصابي الشرطة لتضم كلا من اللواء أحمد يسن الجندي مساعد المدير للشئون المالية والإدارية مصاب بجرح قطعي عميق وكسر بعظام الساعد الأيمن ، والنقيب أحمد محمد صبري الضابط بقطاع الأمن المركزي ومصاب بكدمات بالساعدين والقدم اليمنى، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ، كما أصيب عمرو عبد الله السيد أمين الشرطة من قوة مباحث قسم ثان المنصورة السيد بجرح قطعي بظهر كف اليد اليمنى، و هشام عطا شبيب 34 سنة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة مصاب بجرح قطعي بالجبهة وتم عمل الإسعافات اللازمة ..



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