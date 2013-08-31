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وزير التموين: جمعيات حماية المستهلك تعاون الوزارة فى مراقبة الأسواق

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وزير التموين: جمعيات حماية المستهلك تعاون الوزارة فى مراقبة الأسواق وزير التموين: جمعيات حماية المستهلك تعاون الوزارة فى مراقبة الأسواق

أكد اللواء محمد أبو شادى وزير والتجارة الداخلية، أن الهدف من لقاء ممثلى جمعيات حماية المستهلك اليوم السبت، هو مشاركتها فى اتخاذ القرارات الخاصة بالمستهلك، خاصة فيما يتعلق بمنظومة السلع المدعمة على أن تقوم هذه الجمعيات بمعاونة الوزارة فى مراقبة الأسواق وضبط منظومة توزيع السلع.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع ممثلى جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية لبحث سبل تفعيل دورها، أن هناك مشاكل تواجه هذه الجمعيات، منها التمويل وضعف الموارد وعدم تفرغ أعضائها وضعف كفاءة العمل التطوعى فى المجتمع المصرى.

وطالب أبو شادى من ممثلى جمعيات حماية المستهلك المسئولين بضرورة توسيع دورها الحالى، وعدم اقتصاره على تلقى الشكاوى وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تقوم هذه الجمعيات بالعمل على التنبؤ بالمشاكل التى قد تعترض المستهلكين والمجتمع ووضع تصورات وسيناريوهات مواجهتها قبل حدوثها.

كما أكد الوزير على أهمية معاونة الجمعيات للوزارة فى مراقبة الأسواق، والتأكد من مدى كفاية المطروح بها من سلع وخدمات والإبلاغ عن أية قصور أو نقص فى هذا المجال، والوقوف على أسباب هذا النقص وأيضا مراجعة السلع وأساليب التوزيع وخاصة السلع المدعمة والممثلة فى الخبز والسكر والزيت والارز التموينى وبيان مدى جودتها وأسعارها.
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مصر 365

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