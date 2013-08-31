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وفد رئاسى إماراتى يصل للقاهرة للتحضير لزيارة الشيخ محمد بن زايد

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وفد رئاسى إماراتى يصل للقاهرة للتحضير لزيارة الشيخ محمد بن زايد وفد رئاسى إماراتى يصل للقاهرة للتحضير لزيارة الشيخ محمد بن زايد

وصل لمطار القاهرة الدولى وفد رئاسى إماراتى على متن طائرة شركة طيران الاتحاد قادماً من أبوظبى، للتحضير لزيارة الوزير أول طيار الشيخ محمد ين زايد آل نهيان، ولى عهد ابو ظبى ، وقوامها ١٨ شخصا برئاسة سعيد الدعيلى مدير تشريفات ولى العهد، ووفقا لمصادر بمطار القاهرة الدولى فإن ولى العهد يحمل مبادرة لدعم الموقف المصرى ولثورة 30 يونيه.

ومن المقرر أن يلتقى محمد بن زايد الذى يشغل أيضا منصب وزير الدفاع الإماراتى، خلال زيارته التى تبدأ غداً، الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والفريق عبد الفتاح السيسى نائب أول رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

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مصر 365