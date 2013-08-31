الجبهة العراقية للحوار الوطنى تعلن تضامنها مع المتظاهرين وتدين استخدام القوة

أعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطنى التى يتزعمها نائب رئيس الوزراء العراقى صالح المطلك تضامنها مع المتظاهرين، وأدانت استخدام القوة ضدهم واعتقال عدد من منظمى تلك المظاهرات.

وكان الآلاف من المواطنين العراقيين خرجوا صباح اليوم السبت فى تظاهرات بالعاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس الحكومات المحلية، فيما تصدت لهم قوات الأمن ومنعتهم من الوصول إلى ساحات التظاهر، كما استخدمت قوات الأمن القوة فى تفريق المتظاهرين فى ذى قار واعتقلت عددا منهم وأصيب عدد آخر.

وقال القيادى فى الجبهة العراقية للحوار الوطنى حيدر الملا - فى بيان صحفى اليوم السبت، إن الجبهة تعلن تضامنها الكامل مع حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأى التى كفلها الدستور العراقى، مؤكدا مساندة الجبهة لجميع المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وأضاف الملا أن الجبهة صدمت بالإجراءات الأمنية المشددة وسياسة التضييق تجاه المتظاهرين، مستنكرا الاستخدام المفرط للقوة والعنف ضد المتظاهرين وعمليات اعتقال منظمى تلك الظاهرات، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا ودون أى شروط.

وكان رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى أعلن فى وقت سابق صباح اليوم السبت، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين الخاصة بإلغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة.