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استطلاع: معظم الفرنسيين يعارضون الهجوم على سوريا

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استطلاع: معظم الفرنسيين يعارضون الهجوم على سوريا استطلاع: معظم الفرنسيين يعارضون الهجوم على سوريا

أظهرت نتائج استطلاع للرأى اليوم السبت أن معظم الفرنسيين لا يرغبون فى مشاركة بلادهم فى عمل عسكرى ضد سوريا وان الأغلبية لا تثق فى قيام الرئيس فرانسوا أولوند بهذا العمل.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس أنها تقوم بالتجهيز لرد عسكرى محدود لمعاقبة الرئيس السورى بشار الأسد على هجوم وحشى بالأسلحة الكيماوية أودى بحياة أكثر من 1400 شخص فى دمشق قبل عشرة أيام.
> وقال أولوند أن معارضة البرلمان البريطانى للضربة العسكرية لن تؤثر على تحرك فرنسا.

وأظهر استطلاع بى.فى.إيه الذى نشرته لو باريزيان-اوجوردوى أن فرانس أن 64 بالمائة من المشاركين يعارضون العمل العسكرى وأن 58 بالمائة لا يثقون فى قيام اولوند بذلك فى حين تخشى نسبة 25 بالمائة أن يشعل مثل هذا الهجوم منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
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