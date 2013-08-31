أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» -
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» -
النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف -
حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب -
غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هكذا كان الظُّهور الأوَّل للدوقة Kate Middleton

Google+ Print
هكذا كان الظُّهور الأوَّل للدوقة Kate Middleton هكذا كان الظُّهور الأوَّل للدوقة Kate Middleton

ظهرت الدوقة Kate Middleton بإطلالة عمليَّة بسيطة، وقد كانت هذه هي الإطلالة الرسميَّة الأولى لها منذ أن غادرت مستشفى "سانت مارين" بعد ولادتها قبل أسابيع.
يبدو أنَّ الدوقة فتحت خزانتها قبل أن تغادر مباشرة لتقرر ماذا ترتدي، حيث اختارت جاكيتًا أنيقًا حمل توقيع المصمم Ralph Lauren، وارتدت تحته بلوزة خفيفة من "Zara"، وبنطلون عمليّ باللون الأسود، ثم أكملت إطلالاتها مع حذاء " LK Bennett" المفضَّل لديها.
شاهدي الصُّور وأخبرينا ما رأيك في تنسيق الدوقة لهذه الإطلالة العمليَّة؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي