هكذا كان الظُّهور الأوَّل للدوقة Kate Middleton

ظهرت الدوقة Kate Middleton بإطلالة عمليَّة بسيطة، وقد كانت هذه هي الإطلالة الرسميَّة الأولى لها منذ أن غادرت مستشفى "سانت مارين" بعد ولادتها قبل أسابيع.

يبدو أنَّ الدوقة فتحت خزانتها قبل أن تغادر مباشرة لتقرر ماذا ترتدي، حيث اختارت جاكيتًا أنيقًا حمل توقيع المصمم Ralph Lauren، وارتدت تحته بلوزة خفيفة من "Zara"، وبنطلون عمليّ باللون الأسود، ثم أكملت إطلالاتها مع حذاء " LK Bennett" المفضَّل لديها.

شاهدي الصُّور وأخبرينا ما رأيك في تنسيق الدوقة لهذه الإطلالة العمليَّة؟