اعتقال ثلاثة ليبيين ينتمون للقاعدة خلال توجههم لـ"مأرب" اليمنية

كشف مصدر أمنى يمنى أن الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء تمكنت من اعتقال ثلاثة يحملون الجنسية الليبية مرتبطين بتنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية باليمن وهم على متن سيارة.

وقال المصدر إن "المعتقلين الثلاثة كان بحوزتهم عملات أجنبية، منها 250 ألف دولار أمريكى، وكانوا فى طريقهم إلى محافظة مأرب شرق صنعاء والتى يتمركز فيها عدد كبير من قيادات وعناصر التنظيم".

وعلى صعيد متصل، أكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 5 مطلوبين أمنيا بقضايا جنائية جسيمة بينهم أحد المتهمين بمقتل الفنان التشكيلى محمد السلفادور.

يأتى ذلك فى إطار ما تنفذه اللجنة الأمنية من حملات لإنهاء حالة الانفلات الأمنى والسيطرة على الأعمال الإرهابية ضد المواطنين السلميين.