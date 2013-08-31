"مصر الخير" تسلم 100 رأس ماشية لأهالى منفلوط

سلم جمال آدم، سكرتير عام محافظة أسيوط، 100 رأس ماشية للفقراء من قرى مركز منفلوط، مقدمة من مؤسسة مصر الخير؛ وذلك فى احتفالية أقيمت بمزرعة مصر الخير بقرية عرب مطير بمركز الفتح، فى إطار مكافحة الفقر والتكافل الاجتماعى، وإيجاد مصدر رزق للأهالى الذى يولى اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، اهتماماً به، مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مصر، لافتاً إلى أن جزءا كبيرا من اقتصاد الدول المتقدمة يقوم على المجتمع المدنى، مشيداً بعطاء مؤسسة مصر الخير للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقراً فى أسيوط.

وأكد سكرتير عام المحافظة على تقديم كل الدعم والمساندة لكافة المؤسسات وهيئات المجتمع المدنى الجادة التى تقدم خدماتها للمواطن على أرض المحافظة، فى إطار تحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى، موضحاً أن مؤسسة مصر الخير تبذل جهوداً كبيرة فى رفع مستوى معيشة الأهالى فى القرى الفقيرة بالمحافظة من خلال توزيعها لرؤوس الجاموس على الفقراء.

وأضاف محمد فراج، مدير المؤسسة بأسيوط، أن مشروع الماشية بمؤسسة مصر الخير ضمن أهم المشروعات التى تقوم بها المؤسسة لإيجاد دخل ثابت للأسر الفقيرة فى الصعيد، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير حيوانات ذات إنتاجية عالية من الألبان واللحوم، وتوزيعها على الفقراء لضمان مستوى دخل مرتفع لهم، بالإضافة إلى توفير حيوانات ذات مواصفات عالية فى إنتاج الألبان واللحوم.

وأوضح أن تسليم 100 رأس ماشية، ملقحة صناعياً، للحالات الإنسانية والمستفيدين من أهالى مركز منفلوط يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية التى تقوم بها المؤسسة منذ بدء عملها فى أسيوط.