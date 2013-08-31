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ملك السويد يمنح الوليد بن طلال "وساما" دوليا

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ملك السويد يمنح الوليد بن طلال "وساما" دوليا ملك السويد يمنح الوليد بن طلال "وساما" دوليا

تقلد الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وساما "بادن باول" الكشفية الأعلى وتسلم شارة جماعة بادن باول الكشفية من قبل، كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد، والرئيس الفخرى للصندوق الكشفى العالمى World Scout Foundation فى حفل أقيم فى مدينة جنيف.

وفى بداية الحفل، عبر "جوستاف" عن شكره للوليد لجهوده فى إلهام 34 مليون شاب وشابة من الكشافة فى 161 دولة حول العالم وعلى جهوده فى خدمة الإنسان فى كافة المجالات عبر مؤسسات الوليد الخيرية والإنسانية.
> وخلال الحفل تناول الطرفان عددا من الموضوعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

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