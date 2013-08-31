مكياجك على طريقة الفنَّانة الكويتيَّة نور الغندور

تتميَّز النَّجمة الكويتيَّة "نور الغندور" بعيون ساحرة وملامح رقيقة وشخصيَّة جذَّابة، جعلت منها وحياً للكثير من فتيات الخليج، اللاتي يبحثن دائماً عن كلِّ ما هو جذَّاب ورقيق.

وتُشير "نور" إلى أنَّها تُفضِّل التجديد في طريقة وضعها للمكياج، حتى تظهر بطلَّة جديدة في كلِّ موسم، وتضيف: "إنَّ الأفكار المتجدّدة في المكياج هي أهمّ من عمليَّة البحث عن ماركات مستحضرات التجميل المختلفة؛ فالتجديد سيجعلك تتحلِّين بمزيد من الثِّقة بالنَّفس، ممّا ينعكس على جمال وجاذبيَّة إطلالتكِ في كلّ مرَّة".

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كما تؤكِّد "نور" أنَّ طريقة المكياج الواحدة قد تفقد جاذبيَّتها مع الوقت. لذلك، فإنَّ "سيِّدتي نت" ينقل لكِ 4 طرق للتمتُّع بمكياج حيويّ وجذَّاب كالفنَّانة "نور"، وفق ما يلي:

1. مكياج الكحل الأبيض:

يتميَّز هذا المكياج باعتماده على الكحل أو الأي لاينر الأبيض مع ألوان ظلال العيون العاجية، واللون اللحميّ على الشِّفاه. ويستخدم هذا المكياج، إذا كنتِ ترغبين في الجمع بين التألُّق والأناقة من جهة، وبين المظهر المثاليّ للعمل والنَّشاطات اليوميَّة من جهة أخرى.

2. مكياج عين القطة:

تستخدم الفنَّانة "نور" هذا المكياج، عندما تريد إبراز لمحة من جمال عينيها. وتقوم في أغلب الأوقات بذلك عن طريق استخدام قلم الأي لاينر الأسود، واللون اللحميّ أو الطبيعيّ على الشِّفاه لمزيد من الجاذبيّة.

3. مكياج اللون الزهريّ:

وهي الإطلالة التي تظهر بها "نور" في مشاوريها اليوميَّة؛ فهذا المكياج يُصنّف بأنَّه أكثر أنواع الإطلالات ملاءمة للمراهقات، فهو مناسب للأجواء الصباحيَّة، إضافةً إلى أنَّه رائع وجذَّاب في المناسبات الخاصَّة.

اختاري درجات اللون الورديّ الأكثر جاذبيَّة، وأظهري جمال عينيك، وانهي مكياجك بطبقة كثيفة من الماسكرا السوداء.

4. مكياج اللون الذهبي:

يُعتبر هذا المكياج من أفضل الأساليب لتجربة أفكار جديدة خلال أيّام الأسبوع الروتينيَّة. وللحصول عليه استخدمي الدَّرجات المتعدّدة لظلال العيون باللون الذهبيّ، من أجل إبراز نظرة عينيك، والتَّركيز قدر المستطاع على لون بشرتك الطبيعيّ.

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