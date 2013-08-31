إطلاق مبادرة بين الطيران والسياحة لزيادة نسبة السفر للمدن الساحلية

أطلقت وزارة الطيران المدني مبادرة مشتركة مع وزارة السياحة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وزيادة نسبة الإشغال في فنادق المدن السياحية تشمل المبادرة تقديم برنامج سياحي متكامل يشمل تذكرة الطائرة والإقامة بالفنادق ذات الأربعة أو الخمسة نجوم دعماً للقطاع السياحي المصري والعاملين به وتيسيرأ على المواطنين الراغبين في زيارة المدن السياحية .

قال المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني بإن شركات الوزارة وهي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران اكسبريس وشركة سمارت للطيران وشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) يقومون بالتعاون مع العديد من الفنادق بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ لتقديم برنامج سياحي بسعر مخفض يبدأ من ألف جنيه مصري شاملة الضرائب ، ويشمل البرنامج تذكرة الطائرة والإقامة لمدة (3 ليالي / 4 أيام ) بنظام نصف إقامة .

و أضاف فاضل في تصريحات صحفية إن هذه المبادرة جاءت بدعم من وزارة السياحة وأنه قد تم التنسيق مع هشام زعزوع وزير السياحة لإطلاق سلسلة من المبادرات بين وزارتي السياحة والطيران في السوق المصري في الفترة المقبلة ، وسوف تشهد المبادرات المقبلة اضافة مدناً سياحية جديدة ، وخاصة في جنوب مصر ، من الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تسري على السفر من 1 سبتمبر الى 15 سبتمبر 2013 .