دعوة لتظاهر طلاب الثانوية العامة أمام "التعليم" احتجاجا على قرارات الوزير

ظهرت دعوات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للتظاهر أمام وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء 3 ستمبر، احتجاجا على قرار الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بزيادة مواد المنهج الدراسى إلى 7 مواد راسية.

وتداول نشطاء بيان "لاتحاد الثانوية العامة"، يدعو طلاب جميع مراحل الثانوية العامة للتظاهر أمام مقر وزارة التربية والتعليم يوم 3 سبتمبر تحت شعار "اوعى تسكت عن حقك"، وكان أبرز مطالب البيان، إلغاء المادة السابعة من المنهج، إلغاء القصة من المنهج الدراسى كما كان مقررا من قبل، وأن يكون امتحانات الثانوية فى مستوى الطالب المتوسط "بجد" على حد تعبير البيان.