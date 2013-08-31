استشهاد شرطى ومواطن فى هجوم على قسم النزهة

كتب : أحمد عبداللطيف منذ 37 دقيقة

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على منفذى الهجوم على قسم شرطة النزهة الجديدة أمس، الذى أسفر عن استشهاد مصطفى ربيع محمد، أمين شرطة، وموظف تصادف مروره أثناء الهجوم بجوار قسم الشرطة، وإصابة أمين شرطة يدعى فايز محمد.

وأفادت التحريات بأن مسلحين ملثمين هاجموا قوات الشرطة أمس بأسلحة آلية، وأطلقوا النيران بطريقة عشوائية، وأن الموظف حاول الهرب أثناء الاشتباكات، فأصيب بطلقة أودت بحياته، وتمكن الجناة من الهرب باستخدام سيارتين نصف نقل. ورجحت التحريات أن الهجوم على قسم الشرطة يأتى ضمن التهديدات التى أطلقتها مجموعات إرهابية باستهداف أفراد الشرطة بعد ثورة 30 يونيو.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة النزهة، التى انتقلت إلى مكان الواقعة وأجرت معاينة وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحديد نوع السلاح المستخدم.

كانت أجهزة الأمن فى القاهرة قد تلقت بلاغاً من أهالى منطقة النزهة يفيد بهجوم مسلحين على نقطة شرطة النزهة الجديدة، وانتقل فريق من ضباط المباحث العامة والجنائية، وتبين استشهاد أمين شرطة وإصابة زميله، وأثناء عمليات البحث عثرت أجهزة الأمن على جثة موظف يدعى أحمد يوسف محمد، مصابا بطلقتين فى البطن والظهر. وأشارت التحريات وأقوال شهود العيان إلى أن الجناة حضروا بسيارتين نصف نقل، وهاجموا نقطة الشرطة، وأطلقوا وابلا من الرصاص قاصدين قتل أفراد الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص فى الهواء لإرهاب المواطنين حتى تمكنوا من الهرب.

وأفاد شهود عيان بأن المسلحين كانوا ملثمين، وأطلقوا النيران على الضحايا مباشرة، وأنه لم يكن هناك أى تعامل من قبل أفراد الشرطة، وأن فريق المباحث الذى يشرف عليه اللواء سامى لطفى، نائب مدير المباحث، وعصام سعد، مدير المباحث الجنائية، يكثف جهوده لكشف ملابسات الهجوم ومنفذيه.