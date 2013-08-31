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صحيفة ليبية: رئيس المؤتمر الوطني العام يفوض نفسه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي

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صحيفة ليبية: رئيس المؤتمر الوطني العام يفوض نفسه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي صحيفة ليبية: رئيس المؤتمر الوطني العام يفوض نفسه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

ذكرت صحيفة "صوت ليبيا"، اليوم، نقلًا عن مصادر موثوق بها حسب قولها، أن "نوري بوسهمين" رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، فوّض نفسه محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، بموجب صلاحيات منحها لنفسه، طبقًا لرسالته الموجهة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي يوم 21 أغسطس الجاري، يطالبه فيها بعدم التصرف في أي شيء بالمصرف المركزي أو تغيير مجلس إدارة المصارف وغيرها، إلا عن طريقه شخصيًا، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى منذ تأسيس مصرف ليبيا المركزي عام 1956 يحدث فيها مثل هذا الإجراء.

وفي السياق ذاته، وصف خبير مصرفي للصحيفة أن هذا الإجراء مخالف لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث لا يحق لرئيس المؤتمر الوطني أو غيره تقليص صلاحيات المحافظ إلا عند صدور قرار رسمي بتسمية محافظ جديد، أو حجب الثقة عن المحافظ الحالي.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر موثوقة لصحيفة "صوت ليبيا" أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي الصديق الكبير، كان سيعمل خلال الفترة القادمة على تغيير العديد من مدراء المصارف بناءً على تقارير مقدمة في شأنهم، تتهمهم بالفساد الإداري والمالي وعدم إغلاق الميزانية العمومية.

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