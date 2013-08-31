أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» -
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» -
النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف -
حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب -
غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصداع النصفى ناجم عن تغيرات فى تركيبة المخ

Google+ Print
الصداع النصفى ناجم عن تغيرات فى تركيبة المخ الصداع النصفى ناجم عن تغيرات فى تركيبة المخ

كشفت الدراسات وصور الأشعة المقطعية لمرضى الصداع النصفى أن حدوث نوبات الصداع سواء المصحوبة بهالات أو دون ينجم عن تغيرات فى تركيبة المخ.

وأوضح الباحثون فى معرض تحليلهم لنتائج الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى لديهم تشوهات فى المادة البيضاء فى المخ والتى تشبه التشوهات والتغيرات الناجمة عن الإصابة بالسكتات الدماغية.

وقال د. "مسعود أثينا" أستاذ مساعد ومدير برنامج بحوث الصداع النصفى التابع لمستشفى "جلوستراب" بالعاصمة الدانماركية "كوبنهاجن" أن الأهمية السريرية لهذه التغيرات ما تزال غير واضحة فى الوقت الذى ما يزال غير معروفا حتى الآن أسباب وكيفية حدوث هذة التشوهات وآثارها الجانبية على مرضى الصداع النصفى على المدى الطويل إلا أننى أعتقد أنه لاينبغى على المريض القلق على الرغم من ضرورة السيطرة على المرض وتلقى العلاج.

يعد الصداع النصفى أحد الاضطرابات العصبية المشتركة مع الصداع أحادى الجانب ووالصداع النصفى المصحوب بالخفقان وفى بعض الأحيان لا تكون نوبات الصداع النصفى مصحوبة بهالات والمعروفة بالاضطرابات البصرية مثل الأضواء الساطعة أو الخطوط المتعرجة.

وكانت الأبحاث قد عكفت على تحليل نتائج نحو 19 دراسة أجريت على مرضى الصداع النصفى خضعوا لالتقاط صور للمخ بواسطة أشعة الرنين المغناطيسى للتعرف على التغيرات البيولوجية المصاحبة لحدوث النوبات على المخ.

وأوضحت التحليلات المتابعة أن مرضى الصداع النصفى هم الأكثر عرضة للمعاناة من التغيرات البيولوجية فى المخ بالمقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من نوبات الصداع النصفى المؤلمة.

كما لوحظ أن مرضى الصداع النصفى المصحوب بحدوث هالات واضطرابات عصبية هم أكثر فئات المرضى معاناة من حدوث تغيرات بيولوجية فى المخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365