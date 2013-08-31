توقيف شخص يشتبه ضلوعه فى اغتيالات وتفجيرات ببنغازى ودرنه

ألقى جهاز البحث الجنائى بمدينة المرج الليبية شرق مدينة بنغازى القبض على شخص بمنطقة "تاكنس" اشتبه بضلوعه فى عمليات اغتيالات وتفجيرات طالت مدينتى بنغازى ودرنه.

وذكر مصدر أمنى الليلة الماضية، أن جهاز البحث الجنائى بمدينة المرج تمكن مؤخرا من القبض على شخص فى منطقة "تاكنس" اشتبه بضلوعه فى عمليات الاغتيالات والتفجيرات التى طالت مدينتى بنغازى ودرنه.وأضاف أن الشخص قبض عليه فى كوخ بالمنطقة ومعه شخصين آخرين تمكنوا من الفرار، لافتا إلى أن المقبوض عليه اعترف بانتمائه لجماعة متطرفة فى درنة.

وأشار إلى أن المقبوض عليه اعترف أيضا على عدة جرائم قامت بها المجموعة، منها تفجير محكمة شمال بنغازى وقتل الإعلامى عز الدين قوصاد وقتل قاضى فى درنة وشخص أخر فى مدينة المرج، لافتا إلى أنه أكد أن ذات الجماعة التى ينتمى إليها هى من قامت بتفجير السيارة أمام مستشفى الجلاء، مشيرا إلى أن المقصود بالتفجير كان معسكر قوات الصاعقة فى بوعطنى.