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مفصولات جازان يتسلمن الحكم بالعودة للعمل والاستئناف في صفر

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مفصولات جازان يتسلمن الحكم بالعودة للعمل والاستئناف في صفر مفصولات جازان يتسلمن الحكم بالعودة للعمل والاستئناف في صفر

 ليلى خالد (جازان)

تسلمت السبع إداريات المفصولات من العمل في تعليم جازان، الحكم الذي أصدره مكتب العمل بجازان بتاريخ 13/8/1434هـ، بعد معاناة ثلاثة أشهر من الجلسات والتحقيقات في مكتب العمل، انتهت بالفصل في القضية بالحكم بعودة المفصولات أوالموقوفات عن العمل لأعمالهن اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل وصرف كامل مستحقاتهن.وتم تبليغ الإدارة العامة التربية والتعليم بجازان بالحكم، والتي بدورها رفعته للوزارة مشفوعا بتوصية من الأمير محمد بن ناصر بتنفيذ حكم عودة الموقوفات للعمل، إلا أنه لم يتم الاستجابة للحكم، في وقت حددت الهيئة العليا بجدة موعد جلسة استئناف الحكم بعد ما يقارب أربعة أشهر وتحديدا في 6/2/1435هـ.وأكدت إحدى الموقوفات (رفضت ذكر اسمها) أن أحد موظفي إدارة التربية والتعليم بجازان أكد لهن أن السبيل الوحيد لعودتهن لأعمالهن إفصاحهن عن هوية الذي قام بتوظيفهن.وقالت هالة أحمد (إحدى الموقوفات عن العمل): إن الوزارة استأنفت الحكم مرة أخرى، كما أن أمير منطقة جازان بذل كامل جهوده لعودتنا إلى أعمالنا، كذلك عندما قدمنا أوراقنا للعمل بجهات أخرى أبلغنا أن أسماءنا لازالت بوظائفنا، وأيضا أن هذا الاستئناف ما هو إلا مماطلة من الوزارة والإدارة كما أنه ضياع لحقوقنا.من جانبه، أكد الناطق الإعلامي بتعليم جازان يحيى عطيف أن القضية بكامل أوراقها وتفاصيلها لدى وزارة التربية والتعليم.يذكر أن عدد المفصولات 17 لكن سبع موقوفات فقط هن من طالبن بصرف مستحقاتهن وعودتهن لأعمالهن.

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