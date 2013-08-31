أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» -
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» -
النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف -
حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب -
غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء تنفيذ برامج رحلات طلابية مجانية للمواقع الأثرية بالوادى الجديد

Google+ Print
بدء تنفيذ برامج رحلات طلابية مجانية للمواقع الأثرية بالوادى الجديد بدء تنفيذ برامج رحلات طلابية مجانية للمواقع الأثرية بالوادى الجديد

قال اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة ستبدأ فى تنفيذ برامج الرحلات الطلابية لمدارس وكليات المحافظة للمناطق الأثرية بالمجان، والتى يتم تنفيذها فى إطار البروتوكول الذى تم إبرامه مع وزارة الدولة لشئون الآثار ومديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة بهدف تعريف الطلاب بالمناطق الأثرية والمقومات التى تمتلكها المحافظة لتحقيق أكبر قدر من الترويج السياحى الداخلى وتوعية الطلاب بقيمة الآثار التى تمتلكها المحافظة.

وأضاف خليفة، أنه أصدر توجيهاته للمختصين بالمناطق الاثرية بضرورة استقبال الطلاب وتخصيص مرشدين لمرافقتهم فى الرحلات التى يتم تنفيذها والتركيز على تعريفهم بقيمة تلك المناطق الأثرية وما قدمه الإنسان الواحاتى القديم على مر العصور من دروس للعطاء وحي الوطن مؤكدا أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها عقب زيارة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار للمحافظة وموافقته على مقترح تنظيم الرحلات الطلابية للمناطق الأثرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365