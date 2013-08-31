بدء تنفيذ برامج رحلات طلابية مجانية للمواقع الأثرية بالوادى الجديد

قال اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة ستبدأ فى تنفيذ برامج الرحلات الطلابية لمدارس وكليات المحافظة للمناطق الأثرية بالمجان، والتى يتم تنفيذها فى إطار البروتوكول الذى تم إبرامه مع وزارة الدولة لشئون الآثار ومديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة بهدف تعريف الطلاب بالمناطق الأثرية والمقومات التى تمتلكها المحافظة لتحقيق أكبر قدر من الترويج السياحى الداخلى وتوعية الطلاب بقيمة الآثار التى تمتلكها المحافظة.

وأضاف خليفة، أنه أصدر توجيهاته للمختصين بالمناطق الاثرية بضرورة استقبال الطلاب وتخصيص مرشدين لمرافقتهم فى الرحلات التى يتم تنفيذها والتركيز على تعريفهم بقيمة تلك المناطق الأثرية وما قدمه الإنسان الواحاتى القديم على مر العصور من دروس للعطاء وحي الوطن مؤكدا أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها عقب زيارة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار للمحافظة وموافقته على مقترح تنظيم الرحلات الطلابية للمناطق الأثرية.