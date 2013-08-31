عميد "التربية الرياضية بالقناة" فى الإمارات لحضور مؤتمر تكنولوجيا الرياضة

يسافر الدكتور نادر شلبى عميد كلية تربية رياضية جامعة القناة ومقرها بالعريش لحضور المؤتمر العلمى الخامس لمنظمة الإيشبرد، والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بناء على الدعوة التى وجهتا إدارة المؤتمر للدكتور نادر شلبى، يقام المؤتمر فى الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر 2013.

جدير بالذكر أن الدكتور شلبى عضوا فى اللجنة العلمية للمؤتمر الذى يناقش الحديث فى التربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركى لمنظمة الشرق الأوسط، بعنوان الحديث فى علوم الرياضة تحت شعار تكنولوجيا الرياضية، يقام المؤتمر فى دبى بمقر أكاديمية الاتصالات.