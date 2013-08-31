فريق تطوعي من الرياض يدعم البرامج الخيرية لفتاة ثقيف الطائف

قام فريق العمل التطوعي في مدينة الرياض والذي يضم طالبات المرحلة الجامعية والثانوية بدعم الموقع الالكتروني لجمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف لمساعدتها على تحقيق اهدافها في خدمة الايتام والاسر المحتاجة من أرامل ومطلقات، وسعى فريق العمل التطوعي في مشاركة الجمعية ومساندتها في العمل الخيري الذي تقوم به من خلال اقامة برنامج احتفالي بعنوان (قرقيعان) على ان يعود ريع الاحتفال لصالح جمعية فتاة ثقيف الخيرية.

وأوضحت سمو رئيسة جمعية فتاة ثقيف النسائية بالطائف الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود في اجتماع الجمعيه العمومية بالجهود الخيرة التي بذلها فريق العمل التطوعي بمدينة الرياض، موضحةً سموها انه بلغ ريع الاحتفال الذي تم اقامته من قبل الفريق 600 ألف ريال، وشكرت سمو رئيسة الجمعية باسمها وباسم اعضاء مجلس الادارة وموظفي وموظفات الجمعية فريق العمل التطوعي على جهودهم المبذولة في خدمة العمل الخيري، مشيرة الى أن الجمعية تهدف إلى رفع مستوى المرأة في منطقة الطائف ديناً واجتماعياً وثقافياً وصحياً مع اختلاف أعمارهن ومستوياتهن الفكرية الاجتماعية، وذلك من خلال رعاية الأسر المنتجة وتقديم المساعدات المالية والعينية على ضوء البحث الاجتماعي والميداني، والمساهمة في توفير وتحسين المساكن للمحتاجين من ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في توفير وتحسين الرعاية الصحية للفئات المحتاجة والمساعدات في نفقات العلاج، وتوعية المرأة السعودية نحو دورها في المجتمع، وإقامة الندوات الثقافية وإلقاء المحاضرات لتكون المرأة قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملة، وتقديم خدمات للأمومة والطفولة في جميع مراحلها، وإنشاء قسم حضانة لمن يفقتد رعاية الأبوين.

يذكر أن الجمعية العمومية لجمعية فتاة ثقيف الخيرية عقدت مؤخراً بحضور سمو رئيسة الجمعية الاميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود وعدد من اعضاء مجلس الادارة وعضوات الجمعية كما حضر الاجتماع منسوبات مكتب الاشراف الاجتماعي بمنطقة مكه المكرمة حيث ألقت سمو رئيسة الجمعية كلمة رحبت بها بالحضور وتحدثت عن اهداف الجمعية والانجازات التي حققتها الجمعية، كما ألقت بالنيابة عن مديرة مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة أنفال طيب كلمة شكرت من خلالها الانجازات والجهود التي حققتها الجمعية، وفي الختام تم عرض للميزانية لعام 1433ه 1434ه.