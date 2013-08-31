أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر -
حريق هائل يلتهم 11 محلاً بمول تجاري في أسيوط (صور) -
جنايات كفر الشيخ تحيل قاتلي سائق "توك توك" إلى المفتي -
فيديو| الصحة: هذه حقيقة «الفيروس الغامض» -
أماني الخياط تكشف تشكيل مجلس قيادة العالم: «السيسي أحد أعضائه» -
النائب محمد فؤاد يقدم طلب إحاطة حول عقود إيجار الأوقاف -
حقيقة استقالة وزير التعليم بعد 45 يومًا من توليه المنصب -
غدًا.. «صحة البرلمان» تواصل جولتها بمستشفيات أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فريق تطوعي من الرياض يدعم البرامج الخيرية لفتاة ثقيف الطائف

Google+ Print
فريق تطوعي من الرياض يدعم البرامج الخيرية لفتاة ثقيف الطائف فريق تطوعي من الرياض يدعم البرامج الخيرية لفتاة ثقيف الطائف

    قام فريق العمل التطوعي في مدينة الرياض والذي يضم طالبات المرحلة الجامعية والثانوية بدعم الموقع الالكتروني لجمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف لمساعدتها على تحقيق اهدافها في خدمة الايتام والاسر المحتاجة من أرامل ومطلقات، وسعى فريق العمل التطوعي في مشاركة الجمعية ومساندتها في العمل الخيري الذي تقوم به من خلال اقامة برنامج احتفالي بعنوان (قرقيعان) على ان يعود ريع الاحتفال لصالح جمعية فتاة ثقيف الخيرية.

وأوضحت سمو رئيسة جمعية فتاة ثقيف النسائية بالطائف الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود في اجتماع الجمعيه العمومية بالجهود الخيرة التي بذلها فريق العمل التطوعي بمدينة الرياض، موضحةً سموها انه بلغ ريع الاحتفال الذي تم اقامته من قبل الفريق 600 ألف ريال، وشكرت سمو رئيسة الجمعية باسمها وباسم اعضاء مجلس الادارة وموظفي وموظفات الجمعية فريق العمل التطوعي على جهودهم المبذولة في خدمة العمل الخيري، مشيرة الى أن الجمعية تهدف إلى رفع مستوى المرأة في منطقة الطائف ديناً واجتماعياً وثقافياً وصحياً مع اختلاف أعمارهن ومستوياتهن الفكرية الاجتماعية، وذلك من خلال رعاية الأسر المنتجة وتقديم المساعدات المالية والعينية على ضوء البحث الاجتماعي والميداني، والمساهمة في توفير وتحسين المساكن للمحتاجين من ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في توفير وتحسين الرعاية الصحية للفئات المحتاجة والمساعدات في نفقات العلاج، وتوعية المرأة نحو دورها في المجتمع، وإقامة الندوات الثقافية وإلقاء المحاضرات لتكون المرأة قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملة، وتقديم خدمات للأمومة والطفولة في جميع مراحلها، وإنشاء قسم حضانة لمن يفقتد رعاية الأبوين.

يذكر أن الجمعية العمومية لجمعية فتاة ثقيف الخيرية عقدت مؤخراً بحضور سمو رئيسة الجمعية الاميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود وعدد من اعضاء مجلس الادارة وعضوات الجمعية كما حضر الاجتماع منسوبات مكتب الاشراف الاجتماعي بمنطقة مكه المكرمة حيث ألقت سمو رئيسة الجمعية كلمة رحبت بها بالحضور وتحدثت عن اهداف الجمعية والانجازات التي حققتها الجمعية، كما ألقت بالنيابة عن مديرة مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة أنفال طيب كلمة شكرت من خلالها الانجازات والجهود التي حققتها الجمعية، وفي الختام تم عرض للميزانية لعام 1433ه 1434ه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً