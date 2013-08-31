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فى غضون 24 ساعة.. عقار"كيتامين"يخلص مريض الاكتئاب من 60% من أعراضه

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فى غضون 24 ساعة.. عقار"كيتامين"يخلص مريض الاكتئاب من 60% من أعراضه فى غضون 24 ساعة.. عقار"كيتامين"يخلص مريض الاكتئاب من 60% من أعراضه

أظهرت الأبحاث الطبية أن جرعة واحدة من عقار "الكيتامين" تخلص مريض الاكتئاب من 60% من أعراضه ليستمر مفعولها لأكثر من خمسة أسابيع حيث يعمل العقار على تخفيف حدة المرض عن طريق التأثير على نظام "الجلوتامين" والمعروف بالموصلات العصبية المعنية بنقل الإشارات العصبية والكهربائية بين خلايا المخ.

وأوضح الباحثون بالمركز الطبى التابع لجامعة "هيوستن" الأمريكية فى معرض أبحاثهم أن عقار "الكيتامين"الذى يعرف أيضا بعقار التخدير يعمل على تخفيف أعراض الاكتئاب بنسبة 60%، بين مرضاه فى غضون 24 ساعة، وفى المقابل معظم الوصفات الطبية المضادة للاكتئاب تحتاج ما بين 4 إلى 6 أسابيع لتظهر فعالياتها.

وفى أوسع دراسة من نوعها لبحث العلاقة بين العقار والاكتئاب، عكف الباحثون على إرجاء أبحاثهم على أكثر من 73 شخص يعانى من الاكتئاب يتناول الثلثين عقار "كيتامين" ونحو الثلث عقار "الميدازولام " وهو أحد عقاقير التخدير.

وكشفت المتابعة عن نجاح عقار"كيتامين" فى تخفيف نحو64% من أعراض الاكتئاب وذلك فى غضون 24 ساعة فى المقابل لم يتمكن عقار "الميدازولام" من تحسين سوى 28% من أعراض الاكتئاب بين المرضى.

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مصر 365