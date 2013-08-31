أمن الإسكندرية يُلقي علي 90 متهمًا في إشتباكات سيدي جابر وخرق حظر التجوال‎

قامت مديرية أمن الإسكندرية بإلقاء القبض علي أكثر من 90 متهمًا علي خلفية الإشتباكات التي شهدتها منطقة سيدي جابر ورشدي عصر الأمس الجمعة.

وقال ناصر العبد رئيس مباحث الإسكندرية أن قوات الأمن قامت بالقبض علي 90 شخصًا خلال الإشتباكات التي دارت بين الطرفين طوال اليوم الجمعة بالمحافظة ، إضافة الى كسر الحظر، مشيرًا إلى إنه جاري فحصهم.

وأشار العبد إلى أن المحافظة الآن تشهد حالة من السيطرة من قوات الأمن والجيش، بعد اختفاء مسيرات الإخوان المسلمين قبل بدأ موعد حظر التجول.

وكانت قد شهدت الإسكندرية اليوم اشتباكات عنيفة بين الأهالي وجماعة الإخوان المسلمين، والتي بدأت بمنطقة سيدي جابر ومنطقة رشدي وامتدت إلى كوبري ستانلي، بعد وصول مسيرات الإخوان في إطار جمعة “الشعب يسترد ثورته”.