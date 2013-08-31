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الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن باستخدام القوة ضد سوريا غير مقبولة

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الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن باستخدام القوة ضد سوريا غير مقبولة الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن باستخدام القوة ضد سوريا غير مقبولة

أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، أن تهديدات واشنطن باستخدام القوة ضد سورية غير مقبولة.

وأوضح لوكاشيفيتش في بيان لها تعليقًا على التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري وأوردتها قناة روسيا اليوم أن التصريحات التي أطلقتها واشنطن والتي تهدد فيها باستخدام القوة ضد سورية غير مقبولة، مشيرًا إلى أن حلفاء الولايات المتحدة تدعوها إلى التريث والانتظار حتى انتهاء عمل خبراء الأمم المتحدة من أجل الحصول على صورة موضوعية لما حصل وتحديد الخطوات القادمة فيما يخص الأزمة السورية.

وأشار البيان إلى أن أية عملية عسكرية دون تفويض من مجلس الأمن الدولي، مهما كانت محدودة، ستصبح خرقًا مباشرًا للقانون الدولي وستنسف آفاق الحل السياسي الدبلوماسي للنزاع في سوريا وستؤدي إلى تصعيد جديد للمواجهة وسقوط المزيد من الضحايا، ولذا لا يجوز السماح بذلك.

أ ش أ

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