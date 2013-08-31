الغيثي: حريصون على تهيئة النشء لما يفيد الأسرة والمجتمع

تفقد العميد عبدالله علي الغيثي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، طلاب الدورة التدريبية لطلبة الأنشطة الصيفية في الإدارة العامة.

وأكد أن الإدارة العامة دأبت على استقبال الطلاب خلال العطلة الصيفية، شأنها شأن العديد من إدارات ومراكز شرطة دبي، حرصاً منها على سد الفراغ وتهيئة النشء فيما يفيد الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى تنظيم العديد من البرامج التدريبية والترفيهية، كالدفاع عن النفس والتدريب العسكري، والسباحة واللياقة البدنية.

حقوق وواجبات

وقال: الطلاب أبناؤنا وأمانة في أعناقنا، ومن واجبنا أن نهتم بهم ونرعاهم ونقدم لهم كل ما يفيد.

وأضاف موجهاً حديثة للطلاب: لكم حقوق وعليكم واجبات، فأنتم عماد الأمة وأمل المستقبل، فالوطن ينتظركم لتنهضوا به إلى رحاب التقدم، ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم والأخلاق، ولذلك احرصوا على حسن اختيار الأصدقاء في المجتمع والمدرسة، وتجنبوا أصدقاء السوء، فالأوطان تبنى بالعلم، مشيداً بجهود القائمين على شؤون الدورة.

عرض قتالي

وقدم الطلاب بعض الفنون القتالية التي تدربوا عليها، وعرض الرائد أحمد يحيى الحوسني، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، البرنامج التدريبي الذي اعتمدته الإدارة للطلبة، حيث يشمل تدريب الدفاع عن النفس، ومحاضرات توعية عن أضرار المخدرات، ومشكلات صديق السوء، وكذلك برامج توعية عن شغب الملاعب، وزيارات ترفيهية مثل مجمع حمدان بن محمد للسباحة.