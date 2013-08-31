حسين البشر.. عشق السيارات دفعه لتجارتها

عشقه للسيارات بمختلف أنواعها منذ الصغر دفعه لمعرفة كل صغيرة وكبيرة في عالم السيارات وأن يفتح معرضا لتجارة السيارات المستعلمة في العوير بمنطقة رأس الخور في 2002 بسوق السيارات المستعملة.

يقول حسين البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي في برنامج زايد للإسكان إنه بعد دوامه يذهب يوميا إلى معرضه من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء ، وكان منذ الصغر مولعا بالتعرف على انواع السيارات واشكالها وموديلاتها والاهتمام بجميع التفاصيل لأي موديل يطرح في السوق، كما لا يدع فرصة بالسؤال عن أي تفاصيل إلا ويسأل عنها سواء من خلال زياراته المتكررة إلى معارض السيارات والمعارض الدولية التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، ومعارض السيارات في ابوظبي الذي يحرص على حضورها بشكل دائم ودون تردد ليشاهد آخر الموديلات ويسأل عن المميزات المختلفة للموديل المعروض وأهم التعديلات ، كما يحرص على مشاهدة صور المركبات وموديلاتها من خلال المنشورات الخاصة بعالم السيارات فضلا عن القراءة والاطلاع على كل جديد في عالم السيارات والدول التي تصنعها .

يتابع البشر حديثه فيقول إن خاله الذي يملك معرضا لتجارة السيارات الحديثة والمستعملة وذو خبرة كبيرة في هذا المجال تمتد إلى أكثر من 20 عاما ، شجعه على خوض هذه التجربة وقدم له المـــساعدة في البداية ،خاصة وأن تجار السيارات المستعملة على حد تعبير البشر يجب أن يكون على دراية كاملة بالأسعار في السوق والجوانب الفنية للسيارات التي تساعد بدورها على تحديد القيمة الحقيقة لشراء المركبة المستعملة .

الزراعة

من جهة أخرى يقول حسين البشر إن والده لديه عزبة لتربية الإبل ويهوى هذا الامر، ولكونه يحب الزراعة فاشترى البشر مزرعة في منطقة المدفق في رأس الخيمة وهي منطقة بين اماراتي رأس الخيمة والفجيرة ويذهب إليها بعد دوامه مرتين على الاقل اسبوعيا ويهتم بالزراعة وخاصة شجرة النخيل التي يقول عنها إنها من أكثر الاشجار في دولة الامارات تحملا للظروف المناخية، حيث زرع حتى الآن 150 شجرة نخيل في مزرعته إلى جانب 80 شجرة حمضيات واشجار الغاف ،فضلا عن زراعة الأعلاف الخاصة بتغذية المواشي.

ويشير البشر إلى أنه تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، واستجابة لمبادرة "شجرة الاتحاد"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله "قام بزرع 41 شجرة من أشجار الغاف في مزرعته بمنطقة المدفق في رأس الخيمة، ويعتبر أن هذ المشاركة في احتفالات الدولة باليوم الوطني تعبير عن الانتماء الوطني والولاء لقيادتنا الرشيدة، وعرفان لمؤسس دولة الامارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه" إلى جانب اعتراف منه بجميل الوطن الكبير عليه.