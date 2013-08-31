بدء المرحلة 2 من حملة محمد بن راشد لكسوة مليون طفل

بدأت هيئة الهلال الأحمر بتنفيذ المرحلة الثانية من حملة محمد بن راشد آل مكتوم لكسوة مليون طفل محروم حول العالم في عدد من الدول بعد أن نجحت في إيصال هذه الكسوات إلى أطفال محرومين في أكثر من 30 دولة.

وجاء في بيان لهيئة الهلال الأحمر أن الحملة التي بدأت بكسوة مليون طفل قد انتهت بجمع كسوة ثلاثة ملايين طفل محروم في وقت قياسي مما يؤكد تفاعل المجتمع الإماراتي بكافة فئاته مع المبادرة الإنسانية المتميزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،. ونجحت الحملة حتى الآن في رسم الابتسامة على وجوه مئات الآلاف من الأطفال المحرومين حول العالم والذين أعربوا عن سعادتهم لاستلام الكسوة وشكرهم لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرص الإمارات حكومةً وشعبا على تخفيف معاناتهم.

وأثنت وسائل الاعلام بالدول التي استفادت من هذه الحملة على هذه اللفتة الاماراتية الإنسانية التي تعبر عن منهج إماراتي إنساني تجاه شعوب العالم.

المرحلة الثانية

وبدأت هيئة الهلال الاحمر بتنفيذ المرحلة الثانية من حملة كسوة مليون طفل قبل يومين في باكستان حيث تم توزيع 20 ألف كسوة على أطفال محرومين في أقليم السند حتى الآن في حين وزعت الهيئة بالتعاون مع سفارة الإمارات في نيودلهي نحو عشرة آلاف كسوة على الاطفال المحرومين في حيدر أباد بالهند.

وتستمر عملية توزيع آلاف الكسوات على الاطفال في مناطق هندية عديدة في هذه المرحلة والتي تستهدف توزيع 50 ألف كسوة في ولايات اندر براديش واسام ووست بنجال وراجيستان.

100 ألف كسوة

وتنتهي هذه المرحلة في ولاية كيريلا ليصل مجموع الكسوات إلى مائة ألف كسوة حيث كان قد تم توزيع 50 ألفا في شهر رمضان المبارك. وعبر مديرو المدارس والملاجىء والمنظمات غير الحكومية في حيدر أباد بالهند والتي استفاد أطفالها من هذه الحملة المباركة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الانسانية الكريمة التي تم من خلالها تخصيص 200 ألف كسوة لاطفال الهند حيث تشرف على تنفيذها هيئة الهلال الاحمر بالتعاون مع سفارة الدولة في نيودلهي. وأشادت الصحف الهندية بهذه المكرمة الإماراتية الانسانية التي استفاد منها آلاف الأطفال الهنود الفقراء.