جامعة الإمارات توزع 2000 جهاز آي باد على الطلبة الجدد

أنهت إدارة جامعة الإمارات كافة إجراءات تسجيل وتسكين الطلاب المقبولين في العام الدراسي الجامعي الجديد، حيث أجريت اختبارات قياس القدرات في المواد الأساسية المقررة في التعليم الأساسي، كما تم توزيع أكثر من 2000 جهاز آي باد على الطلبة المستجدين، فيما يتم صباح غد الأحد إجراء لقاء مفتوح للطلبة الجدد بحضور مدير الجامعة وعمداء الكليات والإدارات المعنية، استعداداً لبدء الدراسة الفعلية يوم الأحد القادم لجميع السنوات الدراسية والتخصصات الأكاديمية وبرامج الدراسات العليا.

اختبارات القدرات

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب عميد شؤون الطلاب، أن عمادة وحدة المتطلبات الجامعية قد أنهت يوم الخميس إجراء اختبارات قياس القدرات في مواد اللغة الانجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات واللغة العربية على فترتين صباحية ومسائية، حيث يبلغ الطلاب بنتائجهم أولا بأول، في نفس اليوم في بعض المواد، على أن يتم إعلان النتائج بشكلها الرسمي صباح غد الأحد، حتى يتسنى للطلاب معرفة المواد التي سوف يضطرون لإعادة دراستها خلال الفصل الدراسي الأول، حيث لا يسمح للطالب المستجد مباشرة الدراسة في التخصص الأكاديمي الذي اختاره ما لم يكن قد تجاوز بنجاح متطلبات التعليم الأساسي.

وبناء على ذلك وتسهيلا على الطلاب فقد قامت الجامعة ومن خلال التعاون مع كليات التقنية في إمارات ومدن الدولة باستقبال الطلاب الذين يحملون بعض مساقات في وحدة المتطلبات سيما اللغة الإنجليزية بدراستها في مقرات الكليات تسهيلا عليهم، إذ إن بعض الطلاب قد يضطر لإعادة مادة واحدة أو مادتين، وبالتالي سوف يضطر لدراسة فصل دراسي كامل وربما أكثر كي ينجز كافة المتطلبات الجامعية يعود بعدها للالتحاق مباشرة في التخصص الذي اختاره، أما الطالب الذي يجتاز الاختبارات في جميع تلك المواد فيلتحق مباشرة مع بداية الفصل الدراسي الأول بتخصصه الأكاديمي الذي قبل به.

تسليم الآي باد

كما أشار إلى أن الإدارة أنهت أيضا كافة إجراءات تسليم الطلاب أجهزة الآي باد، والمقرر اعتمادها في العملية التعليمية هذا العام على كافة الطلاب الجدد، وهي مرتبطة مباشرة بشبكة المعلومات والتقنيات الخاصة بالجامعة من حيث المساقات الدراسية والبرامج والامتحانات وكل ما يتعلق بالحياة الجامعية للطلاب، حيث تم توزيع قرابة 2000 جهاز على الطلبة الجدد.

وأوضح أن الجامعة تعمل حاليا على إنجاز خطة توزيع أجهزة الآي باد على كافة المراحل الدراسية والتخصصات الأكاديمية في مطلع العام القادم عبر عدة مراحل كما وأوضح أن الجامعة أنهت أيضا يوم الخميس كافة إجراءات تسكين الطلاب وإنهاء عمليات التسجيل وتوزيع البطاقات الجامعية حيث بلغ عدد الطالبات اللواتي تم تسجيلهن رسميا في كشوفات إدارة القبول والتسجيل 1220 طالبة و220 طالبا وجميعهم من خارج مدينة العين.

كما تقوم كلية الطب والعلوم بإجراء اختبارات خاصة للطلبة المتقدمين للدراسة في كلية الطب والعلوم الصحية، والبالغ عددهم قرابة 400 طالب وطالبة، سوف يخضعون لاختبارات خاصة تشرف عليها كلية الطب.

توفير المستلزمات

وأكد عميد شؤون الطلاب، إنه وبتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى للجامعة، ضرورة توفير كافة مستلزمات العام الدراسي الجامعي سواء ما يتعلق بالطلاب أو أعضاء هيئة التدريس فقد أنجزت الجامعة وبوقت مبكر، كافة الاستعدادات لطلاب السنوات السابقة الذين يبدأ دوامهم يوم الأحد القادم، حيث وضع برنامج التسجيل والسحب والإضافة في متناول جميع الطلاب عبر موقع الجامعة.

توزيع الكتب

كما أشار عميد شؤون الطلاب إلى أن الجامعة سوف تبدأ واعتبارا من الأحد القادم بتوزيع الكتب للمساق الدراسية الخاصة بالفصل الأول، بالنسبة لجميع التخصصات والسنوات الدراسية، وتنظم إدارة الجامعة صباح غد الأحد لقاء مفتوحاً للطلاب الجدد .