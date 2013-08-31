أستاذ مخ وأعصاب: ركوب الجمال لا يساعد فى علاج الجهاز العصبى

استنكر الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب الدراسة الألمانية التى تكشف أن ركوب الجمال يساعد فى علاج أمراض الجهاز العصبى والسكتة الدماغية، موضحا أن ركوب الجمال والخيل والدراجة البخارية ما هى إلا رياضة وعلاج طبيعى يساعد جميع أعضاء الجسم على الاتزان ويقوى العضلات وينشط خلايا المخ، ويحسن الحالة المزاجية والنفسية لكنه لا يعالج من أمراض الجهاز العصبى.

> وأوضح إبراهيم فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن السكتة الدماغية المشار إليها فى الدراسة تعبير مجازى لـ"الصدمة المخية " هى خلل يحدث لوظائف المخ نتيجة لعصب يصيب خلايا المخ، كنتيجة لاضطراب التغذية الدموية للمخ واضطراب التغذية للمخ ويكون بإحدى صورتين النوع الأول: "نزيف المخ " وترجع أسبابه إلى الارتفاع المفاجئ فى ضغط الدم والتوتر العصبى الشديد الذى يصيب بعض الأشخاص، وأيضا يشمل أمراض الدم والكبد وبعض أمراض التمثيل الغذائى وأمراض الأوعية الدموية.

مستكملا حديثه عن النوع الثانى للصدمة المخية يكون بسبب حدوث جلطات بالمخ وهى تحدث بطريقتين وهى تجلط فى خلايا الدم داخل الأوعية الدموية للمخ، وأهم أسبابها أمراض الدم وارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض الكلى، واضطرابات عمليات التمثيل الغذائى للمياه، والطريقة الثانية التى تحدث جلطات بالمخ هو أن تصل الجلطة من مكان آخر مع تيار الدم وتتسبب فى انسداد بعض الأوعية الدموية، وأهم مصدر لهذه الجلطات هو القلب والأوعية الدموية الكبيرة.

وفى نفس السياق أضاف أستاذ أمراض المخ والأعصاب أن طرق العلاج لمرض الصدمة المخية فى الحالات الشديدة تستلزم وجود المريض فى الرعاية المركزة ويعتمد العلاج على التشخيص المسبب ويتم التعامل معها، لذلك يجب أن يكون هناك وحدات متخصصة لعلاج الصدمات المخية لأن الوقت يلعب دورا هاما فى علاج هذه الحالات.

وأشار الطبيب إلى أن الأعراض التى تدل على وجود "الصدمة المخية " هى شعور خفيف بالدوار إلى حدوث غيبوبة عميقة ويعتمد على حجم الجلطة والنزيف.