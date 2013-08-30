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ظهور القيادي الإخواني محمود حلمي المتهم بالتحريض على القتل في مظاهرة بأسيوط

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ظهور القيادي الإخواني محمود حلمي المتهم بالتحريض على القتل في مظاهرة بأسيوط ظهور القيادي الإخواني محمود حلمي المتهم بالتحريض على القتل في مظاهرة بأسيوط

كتب : سعاد أحمد الجمعة 30-08-2013 22:59

شهدت مسيرة أنصار الرئيس المعزول التي خرجت من مركز القوصية اليوم، ظهور عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمود حلمي، المتهم بالتحريض على القتل، والذي سبق وأن قامت قوات الأمن بمداهمة منزله بقرية مير بمركز القوصية، وتم القبض على نجله عبد الله، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين في 30 يونيو، وشهدت الأيام الماضية اختفاء حلمي من القرية.

وألقى حلمي كلمة في المظاهرة قال فيها "إنهم يقفون بالمرصاد بسلمية ولا إرهاب أمام الانقلاب العسكري، على حد وصفه، وهذا الشعب ليس إرهابيا أنتم الإرهاب أنتم القتلة، ولن يفرطوا في شرعيتهم وحريتهم إلى آخر قطرة في دمائهم"، مضيفا "لن نرضى بأن نستعبد بعد اليوم لن نرضى بأن نُذل بعد اليوم سندافع عن كرمتنا وحريتنا".

كانت مسيرات أنصار الرئيس المعزول جابت شوارع القوصية بأسيوط، مرددة هتافات: "يسقط حكم العسكر".

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