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أمريكا: هبوط عائدات إيران النفطية 58% منذ عام 2011 بسبب العقوبات

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أمريكا: هبوط عائدات إيران النفطية 58% منذ عام 2011 بسبب العقوبات أمريكا: هبوط عائدات إيران النفطية 58% منذ عام 2011 بسبب العقوبات

قال مسئول أمريكى رفيع، إن عائدات إيران من مبيعات النفط انخفضت 58% منذ قبيل فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على طهران فى عام 2011 بسبب البرنامج النووى الإيرانى المثير للجدال.

وقال المصدر، الذى لم يشأ أن يكشف عن اسمه بسبب حساسية السياسة المتصلة بالعقوبات، إن عائدات إيران الشهرية من مبيعات النفط الخام بلغت فى المتوسط ما يقدر بنحو 4.3 مليار دولار فى النصف الأول من هذا العام منخفضة من 6.3 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق و8 مليارات دولار فى النصف الأول من عام 2011.

وقال المسئول الأمريكى الرفيع، إن تقييم العقوبات على أساس بيانات الجمارك من البلدان المستهلكة للنفط أظهر أن 1.5 مليار دولار من عائدات طهران النفطية تجمعت فى الحسابات، وهى مبالغ تجد إيران صعوبة فى الوصول إليها.

وأضاف المسئول قوله "جزء كبير من عائدات الإيرانية يتراكم وسيبقى غير مستغل فى حسابات فى الخارج وليس من المحتمل تحويله لتمويل واردات إيرانية فى المستقبل" ما عدا التجارة لأغراض إنسانية.

وقال المصدر إن إيران لا تستطيع استخدام أغلب احتياطياتها من العملة الصعبة إلا فى التجارة الثنائية مع بضعة بلدان تستورد النفط الإيرانى وهى الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا والهند.

وقد كان فقدان عائدات بيع النفط مدمراً لاقتصاد إيران، فهبطت قيمة عملتها الريال، وقفزت بشدة مستويات التضخم والبطالة فيها.

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مصر 365

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