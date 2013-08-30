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المخابرات الأمريكية تنشر معلومات جديدة اليوم عن الهجوم الكيماوي في سوريا

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المخابرات الأمريكية تنشر معلومات جديدة اليوم عن الهجوم الكيماوي في سوريا المخابرات الأمريكية تنشر معلومات جديدة اليوم عن الهجوم الكيماوي في سوريا
قال مسؤول أمريكي إن البيت الأبيض يعتزم أن ينشر، الجمعة، نسخة غير سرية من تقييم أجرته المخابرات لهجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا الأسبوع الماضي. وربما يوضح التقرير للأمريكيين السبب في قول الرئيس باراك أوباما إن مسؤوليه توصلوا إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد هي المسؤولة عن مقتل مئات الأشخاص في ريف دمشق. وأطلع مسؤولو إدارة «أوباما» المشرعين على بعض الأدلة، الخميس، وأشاروا إلى اتصالات تم رصدها فيما بين مسؤولين سوريين بالإضافة إلى تفاصيل أخرى. ويجري «أوباما» ومسؤولوه تقييما للخيارات المتاحة بشأن كيفية الرد على الهجوم بما في ذلك توجيه ضربة محتملة بالصواريخ، وقال «أوباما» إنه لا يريد أن يتورط في حرب طويلة، لكنه يريد أن يضمن عدم استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى.

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