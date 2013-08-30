أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

موسكو و واشنطن يرفضان التعليق علي اجتماع “كي مون”مع مجلس الأمن

Google+ Print
موسكو و واشنطن يرفضان التعليق علي اجتماع “كي مون”مع مجلس الأمن موسكو و واشنطن يرفضان التعليق علي اجتماع “كي مون”مع مجلس الأمن

انتهي منذ قيل اجتماع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون مع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي حول التطورات المتعلقة بملف الأزمة السورية.

ورفض السفيران الروسي والأمريكي، الحديث إلي الصحفيين حول ما دار في الإجتماع مع الأمين العام، واكتفي المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين بالقول، إن الأمين العام قدم لهم عرضا لما قام به آك سلستروم وبقية أعضاء فريق التحقيق الأممي في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية.

ورفضت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، الرد علي أسئلة الصحفيين، وقالت إنها تود علي وجه السرعة الاستماع إلي كلمة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري التي ألقاها اليوم من واشنطن حول الطريق الذي ستلكه الولايات المتحدة في التعامل مع حادثة مزاعم وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في غوطة دمشق يوم الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا