موسكو و واشنطن يرفضان التعليق علي اجتماع “كي مون”مع مجلس الأمن

انتهي منذ قيل اجتماع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون مع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي حول التطورات المتعلقة بملف الأزمة السورية.

ورفض السفيران الروسي والأمريكي، الحديث إلي الصحفيين حول ما دار في الإجتماع مع الأمين العام، واكتفي المندوب الروسي الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين بالقول، إن الأمين العام قدم لهم عرضا لما قام به آك سلستروم وبقية أعضاء فريق التحقيق الأممي في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية.

ورفضت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، الرد علي أسئلة الصحفيين، وقالت إنها تود علي وجه السرعة الاستماع إلي كلمة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري التي ألقاها اليوم من واشنطن حول الطريق الذي ستلكه الولايات المتحدة في التعامل مع حادثة مزاعم وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في غوطة دمشق يوم الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.

أ ش أ