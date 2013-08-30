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الأهلي يمنع لاعبيه من التسجيل مع الجزيرة الرياضية

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الأهلي يمنع لاعبيه من التسجيل مع الجزيرة الرياضية الأهلي يمنع لاعبيه من التسجيل مع الجزيرة الرياضية

قرر النادي الأهلي منع لاعبيه من الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال تدريبات الأحمر يوم الجمعة استعدادا لمواجهة ليوبار بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويخوض الأهلي مواجهة هامة في مشوار التأهل لنصف النهائي مع ليوبار وصيف المجموعة بفارق الأهداف عن الأهلي على ملعب الجونة عصر السبت.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رفض تسجيل لاعبي الأهلي مع قناة الجزيرة الرياضية والتي لها حق بث والتسجيل مع لاعبي الفرق في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل، خاض الأهلي مرانا خفيفا وركز محمد يوسف المدير الفني على الجانب الفني تجنبا لإرهاق اللاعبين.

وكان المران استشفائي من الدرجة الأولى، لكي يركز اللاعبين مجهودهم أمام بطل الكونجو.

وسيعقد اجتماعا فنيا مساء الجمعة للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمباراة.

وعلى جانب آخر، قرر منظمو المباراة تخصيص المقصورة الرئيسية باستاد الجونة لجمهور ليوبار الكونجولي التي ستحضر اللقاء.

وياتي هذا بعد موافقة ودية من مديرية أمن البحر الأحمر بحضور الجمهور في مباراة الأهلي وليوبار، على أن يكون باقي المدرجات متاحة للأولتراس أهلاوي المنتظر زحفها خلف الأحمر.

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