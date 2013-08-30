عندما تكون هوايتك الأساسية تناول كل أنواع الطعام..فما العمل؟

أرسل قارئ يسأل، أحب الطعام وأفضل هواياتى بأن أتناول صنفا جديدا لم أتناوله من قبل، أحب جميع أنواع الطعام خاصة الدهون، وأكره نفسى بعد كل وجبه أتناولها ولكن حبى للطعام يجعلنى لا أستطيع السيطرة على الوضع أو التغيير من نفسى فماذا أفعل؟

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة وانحرافه والعلاج الطبيعى أن الكثير منا يعانى من هذه المشكلة، وهى حب الطعام غير الطبيعى أو بشكل شهوانى غير مسيطر عليه، وهذا الشخص عندما نطلب منه التوقف عن الأكل فهذا الطلب يعد من رابع المستحيلات، لأنه لن يمتنع عن أكثر الأشياء التى يحب أن يقوم بها على الإطلاق.

ولكن إذا أطعمنا هذا الشخص ما يجب أن يأكل، ولم نحرمه من متعته الأبدية فلن يقف أمام أى طريقة تجعله يهذب من طبيعة ما يفعل، الأمر هنا يختلف.

إن هناك طرقا كثيرة يمكن بها للإنسان أن يتحكم فى العامل المحفز لتناول الطعام والرغبة فيه والتى لا تترك الإنسان مستريحا ألا بعدما تدفعه إلى تناول الطعام وبكميات كبيرة حتى يهدأ، وأغلب هذه الحالتين تشعر بالكره لذاتها أو بالندم الشديد على هذه الكميات غير المنضبطة والأنواع المختلفة التى تناولها، والتى يكون أمامها شخصا ضعيفا تماما.

ولذا يجب على الشخص أن يساعد نفسه بأن يولى مهمة إطعامه لأحد إفراد أسرته يكون قوى الشخصية ويعطيه الطعام بكميات محدودة وتقليل الكميات بالتدريج، ولا يخضع لطلبات المريض مهما حدث، كذلك يتناول بعض الأطعمة التى تعمل على إفقاده شهوة الجوع الشديدة مثل كل الأطعمة التى تحتوى على الألياف بأنواعها.

كذلك عدم التواجد فى البيت أو العمل باستمرار دون عمل حتى لا يستسلم الشخص لشهوته، وإلا يكون لديه الكثير من المال يوميا لكى يطلب الطعام الكثير، ويجب أيضا أن يسرف الشخص فى تناول المياه بكميات كبيرة حيث إنها تعمل على إطفاء شهوة الجوع أيضا.

لا تحاول الذهاب إلى العزومات فترة من الوقت حتى تعتاد على نظام حياتهم الجديد، ولا تتوقف فى الشارع أمام أى مطعم يقدم أطعمة شهية لتشترى منه، بل سر إلى المنزل بأقصى سرعة، أو العمل لساعات إضافية وانغمس فى عملك.