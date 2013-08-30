طلبة الأنشطة الصيفية يجهزون 270 كمبيوتر لاستخدام الموظفين

أنجز طلبة الأنشطة الصيفية المنخرطون بورشة الصيانة بالإدارة العامة للخدمات الالكترونية في شرطة دبي تجهيز 270 جهاز حاسوب للاستخدام المباشر للموظفين.

وأكد النقيب طلال حسين الطواش، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني متخصص شبكات، أنه وامتثالًا لتوجهات الادارة العليا بالإدارة العامة للخدمات الالكترونية، وبإشراف اللواء محمد سعيد البخيت، مدير الادارة العامة للخدمات الالكترونية، ونائبه العميد نادر فكري، تم الإعداد لتطبيق برنامج تدريبي متكامل لطلبة الأنشطة الصيفية والذي تستضيفه الادارة العامة للخدمات الالكترونية وبالتعاون مع الادارة العامة لخدمة المجتمع.

وأوضح أنه بالرغم من قلة عدد الطلبة الذين تم انتقاؤهم وفقا لتوافر شروط محددة تتطلب تواجد الرغبة والميول لديهم في الجانب الالكتروني والفني فتم تنسيب 6 طلبة من المرحلة العمرية 11-16 سنة، ليلتحقوا بالبرنامج بشقيه النظري والعملي.

وأشار إلى أنه تم تفريغ الورشة لمدة يوم عمل كامل لصالح الطلبة بإشراف فريق العمل من الادارة العامة للخدمات الالكترونية.

وفي السياق ذاته أوضح الوكيل أول عمار أحمد، المسؤول عن الورشة، أن البرنامج شمل في البداية جانبا نظرياً من خلال تعريف الطلبة بالإدارة العامة للخدمات الالكترونية وإداراتها المتعددة وأقسامها الفرعية ومهام كل إدارة وبشكل تفصيلي أكثر فيما يخص ورشة صيانة ومهامها المتنوعة.

وتابع بأن الجانب العملي شمل تدريب وتعليم الطلبة كيفية إعداد الأجهزة الالكترونية ولا سيما الحاسوب للاستخدام المباشر من قبل الموظفين وكيفية تنزيل البرامج المطبقة في شرطة دبي على هذه الأجهزة وكيفية التعامل مع نظام الإبلاغ عن الأعطال وتلقي البلاغات.

وأكد أن الطلبة أبدوا شغفا كبيراً في التعلم وتم إدراج العديد من المهارات الأخرى مثل كيفية تصليح الأجهزة الالكترونية والتعامل مع الأعطال بناء على طلبهم، كما انتهوا من إعداد 270 جهاز حاسوب وردت إلى الورشة وذلك باتقان كبير.

فائدة

عبر الطلبة عن استمتاعهم الكبير بالبرنامج التدريبي الذي جاء متوافقا مع ميولهم الشخصية. وقال الطالب علي المطروشي في الصف الثاني ثانوي: أن البرنامج كان على قدر كبير من المتعة والفائدة وقدم للطلبة فرصة كبيرة للتدريب والتعلم، وأثنى بدوره الطالب عبدالله عدنان في الصف الثاني إعدادي على تعاون المشرفين من شرطة دبي في تدريبهم وتعليمهم على أدق الأمور.