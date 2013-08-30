بلدية أبوظبي تنظم ورش عمل عن إدارة الجودة وفقا لـ «آيزو 9001»

بدا قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في بلدية أبوظبي تنظيم ورش عمل عن نظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات " الآيزو2008 -9001 " الذي تسعى البلدية إلى الحصول على شهادته بحلول ابريل 2014، ودوره في العمليات الإدارية وأهمية ذلك في تكامل التطوير بين قطاعات وادارات البلدية والارتقاء بمستوى مهام عمليات الوحدات التنظيمية بمستوياتها المختلفة، وذلك تحقيقا لاستراتيجيات البلدية في تحسين العمليات واجراءات العمل وتطبيق معايير الجودة العالمية وصولا الى تقديم خدمة متميزة للمتعاملين.

وتناولت الورشة الاولى التي حضرها عدد من موظفي البلدية، في محاورها التعريف بنظام الايزو وأهميته في تطوير الخدمات البلدية من خلال وضع التشريعات والقوانين، وعملية مواءمة الإجراءات في دليل الآيزو" 2008 - 2008 "مع لائحة العمليات الإدارية واستعرضت أمثلة من واقع العمل البلدي وآلية توثيق ورسم العمليات الإدارية وتحديد مقاييس أداء العمليات التي ستؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي.

وتطرقت الورشة لأهداف المشروع في تلبية احتياجات المتعاملين وخلق بيئة خصبة لتبني مبادئ التطوير المستمر لدى الوحدات التنظيمية وتحفيز الموظفين على المشاركة في تحسين العمليات بطرق ابداعية متميزة.

كما تناولت الورشة مراحل تطبيقه التي تشمل التدريب والتوعية على متطلبات تطبيق النظام من خلال برامج توعية ودورات تدريبية عن متطلبات النظام وفوائده، تقييم معايير الجودة المطبقة وتحديد الفجوات ووضع خطة عمل لمعالجتها، تطبيق نظام ادارة الجودة وعقد المراجعات الداخلية والادارية بهدف وضع أنظمة ومعايير الجودة موضع التطبيق والتأكد من كفاءتها في تحقيق حاجات العمل ومتطلبات المتعاملين وكذلك اجراء التدقيق الداخلي على الانظمة المطبقة وعقد المراجعات الادارية لتحديد حالات عدم المطابقة المحتمل وجودها.