الجيش التركى يعزز وجوده على الحدود السورية

تواصل القوات المسلحة التركية اتخاذ تدابير عسكرية على حدودها مع سوريا، فى مدينة "سوروج" التابعة لولاية "شانلى أورفا" جنوب تركيا.

ومن جهتها تتواصل حالة التأهب والانتظار للآليات العسكرية، من بينها دبابات وأنظمة حماية الصواريخ، فى منطقة "مرشد بنار" الحدودية، فى محيط الفرقة السادسة، التابعة لقيادة اللواء الثانى الحدودى من الجيش التركي.

وقامت الآليات المدرعة بدوريات فى المنطقة مع استمرار انتظار المركبات العسكرية فى المناطق المرتفعة المطلة على الأراضى السورية.

ومنعت الدورية العسكرية أثناء تمشيطها المنطقة، عبور 3 سوريين إلى الأراضى التركية عبر أسلاك الحدود.