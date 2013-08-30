المنتج عمرو مكين يستعد لزفاف ابنته بعد تأجيله بسبب الأحداث

كتب : نورهان طلعت الجمعة 30-08-2013 13:53

أعلن المنتج عمرو مكين، أنه سيقيم الاحتفال بزفاف ابنته منى يوم الأحد المقبل، وذلك بعد تأجيله لما تمر البلاد به من أحداث، على أن يقام بأحد الفنادق الكبرى، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجمتع، حيث يحيي حفل الزفاف النجم محمد حماقي والنجم حكيم.

وكان الزفاف قد تأجل إقامته من يوم 14 أغسطس الماضي، بسبب الظروف والأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، حيث أشار مكين إلى أن الحياة لابد أن تستمر، وأنه فور انتهاء تفاصيل حفل زفاف ابنته سيقوم بالتحضير لمسلسل جديد سيعرض في رمضان 2014.

يذكر أن المنتج عمرو مكين، شارك في إنتاج مسلسل "من غمضة عين"، والذي قامت ببطولته أنغام وداليا البحيري.