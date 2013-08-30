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فك حصار مسجد النور في بنها.. والأمن يتحفظ على 140 من الإخوان

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فك حصار مسجد النور في بنها.. والأمن يتحفظ على 140 من الإخوان فك حصار مسجد النور في بنها.. والأمن يتحفظ على 140 من الإخوان

كتب : حسن صالح منذ 20 دقيقة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتعاون مع أهالي منطقة منشية النور في إنهاء أزمة حصار المواطنين للعشرات من جماعة الإخوان، وتم التحفظ على 140 إخوانيا. بعد أن تدخل العقلاء وأجهزة الشرطة بقيادة العقيدين مجدي راشد مأمور قسم بنها، وياسر توفيق مفتش فرقة بنها، في توفير ممر آمن لإخلاء المسجد والاستعداد لإقامة صلاة العصر. فيما تجمع الأهالي مرددين هتافات "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة".

وكان أهالي منطقة منشية النور ببنها، حاصروا العشرات من أنصار الرئيس المعزول داخل مسجد النور، وتدخلت قوات الأمن لفك الحصار. وكان المحاصرون يعتزمون الخروج في مسيرة ضد الجيش والشرطة، في إطار "جمعة الحسم".

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