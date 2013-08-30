مظاهرات للاخوان بمدينة نصر ومصر الجديدة

كتبت / سمر العشرى

تظاهرت مجموعة من أنصار الاخوان اليوم أمام مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر بعد صلاة الجمعة.

وأدى أنصار الاخوان صلاة الجمعة في الشارع أمام المسجد المغلق بسبب ترميمات تجري به منذ فض اعتصام به قبل نحو أسبوعين.

ورفع الاخوان لافتات تطالب بعودته لمنصبه مرتدين قمصانا بيضاء عليها شعار «رمز رابعة» باللون الأصفر، مرددون هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

كما تظاهرت مجموعة أخرى من أنصار الاخوان بميدان تريومف بمصر الجديدة بعد صلاة الجمعة رافعين لافتات تدعو لعودة مرسي لمنصبه، وأخرى تطالب بالقصاص لقتلى الأحداث الأخيرة.

شبكةعيونالإخبارية

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