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ماركا: ميلان يريد استعادة كاكا

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ماركا: ميلان يريد استعادة كاكا ماركا: ميلان يريد استعادة كاكا

مدريد(إفي): ذكرت تقارير اخبارية اليوم أن إيه سي ميلان الإيطالي هو الأقرب لضم لاعب ريال مدريد، البرازيلي كاكا الذي أعلن رغبته في الرحيل عن الملكي.

وقالت جريدة (ماركا) الإسبانية أن اللاعب لا يضع في خياراته بالوقت الحالي الانتقال إلى أي نادي في البرازيل أو الولايات المتحدة أو قطر أو الامارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيه سي ميلان الإيطالي، الذي كان كاكا يلعب في صفوفه سابقا، يعتبر الأقرب لضم اللاعب.

وأبرزت (ماركا) أن الـ"روسونيري" يحتاج إلى نجم مخضرم يلهب حماس جماهيره ويعيد البريق للنادي الذي فقد خلال الموسمين الماضيين كلا من زلاتان إبراهيموفيتش وباتو وتياجو سيلفا وكاسانو ونيستا وسيدورف وجاتوسو وزامبروتا وإنزاجي وأمبورزيني.

وقالت الجريدة أنه على الرغم من أن كاكا سيخسر ما يقترب من 50% من راتبه في الضرائب حال عودته لإيطاليا أي ما يزيد بـ26% عما يدفعه في إسبانيا إلا أنه مستعد لهذه الخسارة من أجل ضمان المشاركة.

وأشارت (ماركا) إلى أن كاكا غير رأيه حيث كان هناك اتفاق مبدئي على النادي بأنه اذا لم يشارك بشكل منتظم في النصف الأول من الموسم الجاري فإنه سيتم تسهيل عملية انتقاله لأحد الأندية الأمريكية.

على الرغم من هذا أبرزت الصحيفة إلى أن النادي سيكون مستعدا بدرجة كبيرة لدراسة أي عرض جاد مقدم لكاكا اذا ما قبل اللاعب التنازل عن جزء كبير من الـ20 مليون يورو المتبقين له اذا ما أكمل تعاقده.

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