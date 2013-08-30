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«كاميرون»: لست بحاجة للاعتذار لـ«أوباما» لرفض البرلمان التدخل في سوريا

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«كاميرون»: لست بحاجة للاعتذار لـ«أوباما» لرفض البرلمان التدخل في سوريا «كاميرون»: لست بحاجة للاعتذار لـ«أوباما» لرفض البرلمان التدخل في سوريا
قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الجمعة، إنه يأسف لرفض مجلس العموم البريطاني تأييد القيام بعمل عسكري في سوريا، لكنه يأمل أن يتفهم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الحاجة إلى الاستماع لرغبات الشعب. وأضاف بعد ساعات من تصويت البرلمان برفض اقتراح حكومي بإجازة العمل العسكري في سوريا من حيث المبدأ «أعتقد أن الجماهير الأمريكية والشعب الأمريكي والرئيس أوباما سيتفهمون». وقال «كاميرون» في مقابلة بثتها قنوات تليفزيونية بريطانية «لم أتحدث إليه (أوباما) منذ المناقشة (البرلمانية) والتصويت، لكنني أتوقع أن أتحدث إليه السبت، أو نحو ذلك. لا أظن أنني مضطر للاعتذار».

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