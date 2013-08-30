أخبار عاجلة

صور| محافظ الدقهلية يحيل 39 موظفا بمستسفى ميت غمر للتحقيق -
وزير التعليم يصدر قرار بترقية 123 ألفًا و882 مدرسًا -
نقيب المأذونين: مكاتب التسوية والخلع سبب زيادة معدلات الطلاق -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... الأغنية الشعبية في الوقت الحالي تطورت بطريقة غريبة -
قعدة رجالة - ذات مومنت ... لما تحب تخلع من علاقة "انتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير " -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كوني حرة وأنيقة

Google+ Print
كوني حرة وأنيقة كوني حرة وأنيقة

اختاري أزياء تضمن لك حرية الحركة بكل بساطة. فالأناقة لا تتعارض أبداً مع اختيار أزياء مريحة تجعل من حياتك اليومية سهلة وممتعة. ولكي تكتمل أناقتك هذا الصيف اختاري إكسسوارات تتناسق مع أزيائك وتكمّلها....
- فكرة وتنسيق: نايلة عون
- تصوير: كارلوس عون
- الأزياء من محلات: Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:
- قميص مطبع. سعره 850$.
- بنطلون باللون الأزرق. سعره 470$.
الإثنان من Etro.

الصورة رقم 2:
- من Diane Von Furstenberg. توب سعرها 255$. وتنورة مطبعة. سعرها 355$.
- نظارات شمسية من Ciline. سعرها 450$.

الصورة رقم 3:
- بنطلون مطبع من Tory Burch. سعره 455$.
- توب ذهبية Stella McCartney. سعرها 795$.
- نظارات شمسية من Armani. سعرها 400$.

الصورة رقم 4:
- قميص مطبع من Moschino. سعره 915$.
- نظارات شمسية من Bottega Veneta. سعرها 450$.

الصورة رقم 5:
- ثوب طويل مطبع من Moschino. سعره 690$.

الصورة رقم 6:
- حقيبة باللون الذهبي من Roberto Cavalli. سعرها 1295$.
- حقيبة من الجلد باللون الأزرق من Fendi.
- حقيبة باللون الذهبي من Tory Burch. سعرها 595$.

الصورة رقم 7:
- حذاء بلوني البيج والذهبي من Jimmy Choo. سعره 955$.
- حذاء بلوني البنفسجي والأسود من Fendi.
- وشاح مطبع من Dolce & Gabbana. سعره 370$.

 

سيعجبك أيضاً:

إكسسوارات بالأبيض والأسود خيار النجمات المفضل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي