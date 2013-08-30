كوني حرة وأنيقة

اختاري أزياء تضمن لك حرية الحركة بكل بساطة. فالأناقة لا تتعارض أبداً مع اختيار أزياء مريحة تجعل من حياتك اليومية سهلة وممتعة. ولكي تكتمل أناقتك هذا الصيف اختاري إكسسوارات تتناسق مع أزيائك وتكمّلها....

- فكرة وتنسيق: نايلة عون

- تصوير: كارلوس عون

- الأزياء من محلات: Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:

- قميص مطبع. سعره 850$.

- بنطلون باللون الأزرق. سعره 470$.

الإثنان من Etro.

الصورة رقم 2:

- من Diane Von Furstenberg. توب سعرها 255$. وتنورة مطبعة. سعرها 355$.

- نظارات شمسية من Ciline. سعرها 450$.

الصورة رقم 3:

- بنطلون مطبع من Tory Burch. سعره 455$.

- توب ذهبية Stella McCartney. سعرها 795$.

- نظارات شمسية من Armani. سعرها 400$.

الصورة رقم 4:

- قميص مطبع من Moschino. سعره 915$.

- نظارات شمسية من Bottega Veneta. سعرها 450$.

الصورة رقم 5:

- ثوب طويل مطبع من Moschino. سعره 690$.

الصورة رقم 6:

- حقيبة باللون الذهبي من Roberto Cavalli. سعرها 1295$.

- حقيبة من الجلد باللون الأزرق من Fendi.

- حقيبة باللون الذهبي من Tory Burch. سعرها 595$.

الصورة رقم 7:

- حذاء بلوني البيج والذهبي من Jimmy Choo. سعره 955$.

- حذاء بلوني البنفسجي والأسود من Fendi.

- وشاح مطبع من Dolce & Gabbana. سعره 370$.

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