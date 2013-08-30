شهود عيان: مقتل 3 في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار وسط اليمن

كتب : الأناضول الجمعة 30-08-2013 10:54

قتل صباح اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص أحدهم ينتمي لتنظيم القاعدة جراء غارة أمريكية بدون طيار نفذتها على منطقة "المناسح" بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، شهود عيان في المحافظة.

وأضاف شهود عيان أن "من بين القتلى الشيخ، قائد الذهب، أحد كبار مشائخ المنطقة، والذي تتهمه السلطات اليمنية بالانتماء للقاعدة"، ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن "طائرة أمريكية أطلقت عدداً من الصواريخ على سيارة الشيخ الذهب، ما أدى إلى مقتله إلى جانب شخصين آخرين كانا معه".

ويسود هدوء حذر المنطقة، وسط مخاوف لدى الأهالي من اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي القبائل التي ينتمي لها الشيخ الذهب، بحسب شهود العيان.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه سكان محليون أن حفل زفاف أقيم لـ"الذهب" وأشقائه الثلاثة "عبدالإله وعبدالرؤوف وسلطان" أمس الخميس.

وتتهم السلطات اليمنية قائد الذهب بأنه الرجل الأول في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء، بعد مقتل أخيه طارق الذهب قبل نحو عام.

وكان الشيخ طارق الذهب شقيق قائد الذي قتل اليوم، ومسلحين من القاعدة، سيطروا في يناير 2012 على أجزاء من مدينة "رداع" التاريخية في البيضاء، قبل أن ينسحبوا بعد وساطة قبلية.

وتتهم السلطات اليمنية أبناء عائلة الذهب، وهم زعماء قبيلة "قيفة" في رداع (إحدى أهم القبائل اليمنية) بدعم أنشطة مسلحي تنظيم القاعدة في المحافظة.

وما تزال عناصر من القاعدة تنشط في عدد من المناطق اليمنية خاصة في المحافظات الجنوبية بعد أن شهدت محافظة أبين، العام الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش اليمني والقاعدة انتهت بطرد القاعدة من المحافظة.

وتواصل عناصر تابعة للقاعدة هجماتها المتكررة على رجال الأمن وعناصر تابعة للجان الشعبية التي ساندت الجيش في القتال ضد القاعدة، مما أدى إلى مقتل العديد من رجال الأمن ورجال القبائل.